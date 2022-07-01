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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    ABD'nin resesyona girme tehlikesi tüm piyasa olumsuz yansıdı.
    • 01.07.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:07
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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele için agresifleşen para politikasının ülkeyi resesyona sokacağına ilişkin endişeler güçleniyor.

    Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 Haziran'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün altını test etmesinin ardından, yeni günde de düşüşünü sürdürerek yüzde 2,97'ye geriledi.

    Brent petrolün varil fiyatı 108,3 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı alması ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz beklentilerle düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 108,3 dolara geriledi.

    Avrupa borsaları düşüşte

    Dün bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,69, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #1

    Dolar/ruble paritesi 51,5

    Rusya Maliye Bakanı'nın dost ülkelerin para birimlerine yatırım yapmayı düşündüklerini açıklamasının ardında dolar/ruble paritesi yüzde 4,6 azalışla 51,5'e indi.

    Asya borsaları değer kaybetti

    Asya pay piyasaları özellikle Çin'deki olumlu makroekonomik verilere karşın yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,62 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

    Borsa İstanbul değerlendi

    Yurt içinde, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 2.405,36 puandan tamamladı.

    Analistler, söz konusu dalgalı seyirde küresel piyasalardaki satış ağırlıklı seyrin yanında Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontratta vade sonunun gelmesi nedeniyle pozisyon kapatmaların ve taşımaların da etkili olduğunu aktardı.

    Dolar/TL 16,7020

    Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 16,6987'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,7020 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    • 10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI
    • 10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI
    • 11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI
    • 11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI
    • 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı TÜFE
    • 16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI
    • 17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat sanayi PMI
    • 17.00 ABD, mayıs ayı inşaat harcamaları

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