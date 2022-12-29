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    Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu

    Aralık ayı ekonomik güven endeksi artış yönünde açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:03
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    Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu

    Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

    Bir önceki aya göre aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini aldı.

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 arttı

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı.

    Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu #1

    Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu #2


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