Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 2,56 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.180,92 puana yükseldi.

Küresel borsalarda pozitiflik sürerken, İstanbul Borsası da buna paralel olarak güne yükselen değerlerle "merhaba" dedi.

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 2,56 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.180,92 puana yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GIDA, İÇECEK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile gıda, içecek, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile sigorta oldu.

Dün teşvik paketi beklentileriyle küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09'luk artışla 1.178,35 puandan tamamladı.