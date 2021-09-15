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    Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

    Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 146 milyar 539 milyon lira, giderleri ise 105 milyar 703 milyon lira olarak açıklandı. Bütçe ağustosta 40 milyar 837 milyon lira fazla verdi.
    • AA
    • 15.09.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 12:52
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    Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 arttı.

    BÜTÇE GELİRLERİ AĞUSTOSTA 146.5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

    Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre, ağustos ayında bütçe gelirleri yüzde 35 artışla 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 31,6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı.

    OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 34,1 YÜKSELDİ

    Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 yükselerek 872 milyar 635 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı.

    Bütçe uygulama sonuçları açıklandı #1

    AĞUSTOSTA BÜTÇE FAZLA VERDİ

    Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 40 milyar 837 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 37 milyar 507 milyon lira açık verdi.

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