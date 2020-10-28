Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 2,53 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.150,10 puana geriledi.

Dün, önceki günkü sert düşüşün ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.152,63 puandan tamamladı.

Bugün ise bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile elektrik oldu.

PİYASALAR ÜZERİNDE BASKI VAR

Küresel anlamda koronavirüs vaka sayısının 44 milyonu geçmesi ve Avrupa'da sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor. Analistler, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu belirtiyor.

Bugün açıklanan yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajlar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİ İLE PİYASALAR BUGÜN ÖĞLENE KADAR AÇIK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 günlük tatil öncesinde piyasaların bugün öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün Borsa İstanbul Pay Piyasaları'nda sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.