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    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

    BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için bin 442 lira olarak belirledi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 08:40
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    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    YÜZDE 1 ZAM YAPILDI

    Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğalgaz için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam #1

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