AB, enerji fiyatlarının düşmesine odaklandı Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının ardından girdiği enerji krizinde aldığı tedbirlerle dengeyi yakalasa da tasarruf yapmaya ve yeni krizler için önlem almaya devam ediyor.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek olduğunu aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Leyen, konuşmasında rekabetçiliği korumak için enerji fiyatlarının düşmesi ve enerji kaynaklarının erişilebilir olması gerektiği üzerinde durdu.

Leyen, Brüksel'de düzenlenen "Yeşil Dönüşüm Diyalog" toplantısı açılışında konuştu.

"Savaş etkisiyle büyük bir enerji kriziyle sarsıldık"

AB'nin koronavirüs salgınının ardından toparlanmaya başladığı süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı başladığını anımsatan Leyen, savaş etkisiyle büyük bir enerji kriziyle sarsıldıklarını ifade etti.

"Enerji krizi dengelenmeye başladı"

Von der Leyen, 40 yıldan bu yana yaşanan en kötü enerji krizinin ardından durumun dengelenmeye başladığına dikkati çekerek, son dönemde enerji fiyatlarının savaş öncesi seviyelere döndüğünü anlattı.

"AB'de enerji fiyatları hala yapısal olarak dünyanın diğer bölgelerine göre daha yüksek." ifadesini kullanan von der Leyen, enerji fiyatlarının düşmesinin ve enerji kaynaklarının erişilebilir olmasının rekabetçilikle ilgili önemli bir konu olduğunu hatırlattı.

"Avrupa'da savaşın başladığı yıl enerji fiyatları 10 kat yükseldi"

Von der Leyen, savaşın başladığı yıl olan 2022'nin yaz aylarında enerji fiyatlarının Avrupa'da savaş öncesine göre 10 kat yükseldiğini, bu dönemde ABD ve Norveç gibi ülkelerin AB'ye boru hattından gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarını artırdığını söyledi.

"Enerji tasarrufuna ve enerji verimliliğine yöneldik"

Enerji tasarrufuna ve enerji verimliliğine de yöneldiklerini anımsatan von der Leyen, gerekli ara bağlantı terminallerini ve altyapıyı inşa ettiklerini ifade etti.

"Rusya'dan gelen enerji azaldı"

Von der Leyen, Avrupa kıtasında erişilebilir ve ucuz olan, yerel üretilen yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarının önemine işaret ederek, "2 yıl önce AB'de tüketilen enerjinin 5'te biri Rusya'dan geliyordu. Bu oran bugün 20'de bire indi. Geçen yıl ilk defa güneş ve rüzgardan üretilen elektrik gazı geçti." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)