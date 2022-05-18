AB enerjide Rusya bağımlılığını kırmanın formülünü arıyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan enerji sağlayan AB, bu döngüyü kırmak için geliştirdiği adımları paylaşmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya petrol ve doğalgazına bağımlı. Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgazı kesebileceği endişelerini gündemde. Sadece enerjiye değil, enerjiyi ulaştıran hatlarda da Rusya'ya bağımlı olan ülkeler, bu döngüyü kırmak için alternatif yollar deniyor.

Reuters'in haberine göre, AB, bugün Rus petrol ve doğalgazına bağımlılığına son vermek üzere atacağı adımları açıklayacak.

AB, enerjide bağımlılığı 2027'ye kadar kaldırmayı amaçlıyor

AB'nin, 2027 yılına kadar Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmak üzere atacağı ve 210 milyar euro yatırım gerektirecek planı bugün açıklaması bekleniyor. AB, bu miktarı karşılayabilmek için koronavirüs için ayrılan ödenekten enerji dönüşümüne para aktarmayı planlıyor.

Doğalgazın yüzde 40'ı, petrolün yüzde 27'si Rusya'dan

Rusya, AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını, ithal ettiği petrolün ise yüzde 27'sini karşılıyor. Bu nedenle, AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşmakta zorluk çekiyor.

Üç aşamalı plan

Avrupa Komisyonu, AB'nin Rusya'dan ithal fosil yakıt tüketimini azaltmak için üç aşamalı bir plan sunacak.