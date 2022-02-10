AB enflasyon beklentisini yükseltti

Avrupa Birliği Komisyonu, yayınladığı raporda AB genelinde ekonomik büyüme beklentisini düşürdü ve enflasyon beklentisini ise yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 Kış" raporu yayınlanarak ekonomik büyüme ve enflasyon tahminleri sıralandırıldı.

Raporda, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 4, 2023'te yüzde 2,8, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2022'de yüzde 4 ve 2023'te yüzde 2,7 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 4,3 büyüyeceği tahmin edilmişti. Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,3 oranında aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

EURO BÖLGESİ ENFLASYON BEKLENTİSİ 2022 İÇİN YÜZDE 3,5'E ÇIKTI

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 3,5'e, 2023 için de yüzde 1,4'ten yüzde 1,7'ye yükseltti.

AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 2,5'ten yüzde 3,9'a, 2023 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,9'a çıkarıldı. Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri bu yıl ve 2023 için yukarı yönlü revize edildi.

Raporda, bu yıl Almanya ve Fransa'nın yüzde 3,6, İtalya'nın yüzde 4,1, İspanya'nın yüzde 5,6 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl Almanya'da yüzde 3,7, Fransa'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 3,8 ve İspanya'da yüzde 3,6 olacağı öngörüldü.

ÇİP VE BAZI METAL ÜRÜNLERİN TEDARİK SORUNLARI ENFLASYONA ARTIRIYOR

Çip ve bazı metal ürünlerin kıtlığı, lojistik sorunları, tedarik darboğazları ile artan enerji maliyetlerinin üretim üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği aktarılan raporda, beklenenden daha güçlü enflasyonist baskıların hanehalklarının satın alma gücü üzerinde yük olduğu belirtildi.