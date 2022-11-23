AB Komisyonu'nun doğalgazda tavan fiyat teklifi belli oldu

AB Komisyonu'nun doğalgazda tavan fiyat teklifi belli oldu

AB Komisyonu, uzun zamandır gündemde olan doğalgazda tavan fiyat uygulaması için rakam vererek, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro teklif etti.

Rusya-Ukrayna savaşının yükselttiği doğalgaz fiyatındaki artışı durdurmak için Avrupa tarafında görüşmeler ve formül önerileri devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını gündeme teklifini getirdi.

Tavan fiyat kasım vadeli gaz kontratına uygulanacak

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.

24 Kasım'da toplantı var

AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.

Doğalgaz fiyatı 340 euroya kadar çıkmıştı

AA'nın haberine göre, TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euroya kadar çıkarken bugün ise 119,5 eurodan işlem görüyor.