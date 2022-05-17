AB, Rus gazı ödemesi için yöntem geliştirdi

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya Avrupa'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlarda gelinen noktada, Rus gaz ödemelerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Rusya, kendisine yaptırım uygulayan Avrupa'ya doğalgazı kendi para birimi olan ruble ile satacağını açıklamış, enerji sorunu yaşayan Avrupa da bu konuda neler yapacağına dair araştırma içine girmişti.

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesmişti. Bu da Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeleri arayışa yöneltti.

AB, soruna yaptırımları ihlal etmeden çözüm arıyor

Avrupa Birliği, Avrupa şirketlerinin, ruble ile ödeme talep eden Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden gaz alımını sürdürmelerini sağlayacak bir yöntem belirledi.

AB komisyonu rehber yayınladı

Uluslararası basındaki haberlere göre, AB Komisyonu, üye ülkelere AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusya'ya doğalgaz ödemesi yapılmasına imkan sağlayacak yöntemleri içeren bir kılavuz gönderdi.

"Avrupa ülkeleri doğalgaz ödemelerini yapabilecek"

Kılavuzda, Avrupa firmalarının belirli koşulları yerine getirerek Rusya'ya gaz ödemeleri yapabileceği ifade edildi.

Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açılacak

Firmaların, Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açabilecekleri ve Rusya'dan gaz alımı için bu bankanın hesabına ödememe yapabilecekleri kaydedilen kılavuzda, söz konusu ödemenin firmaların mevcut sözleşmelerinde belirlenmiş olan para biriminde yapılabileceği ve ödemenin ilgili bankaya gönderildiği anda sözleşmenin yerine getirilmiş kabul edileceği belirtildi.

Açıklanan formüllerle sözleşmelerdeki yükümlülükler yerine getirilecek

Kılavuzda, şirketlerin gaz karşılığında euro veya dolar ödediklerinde mevcut sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin tamamlandığı yönünde açıklama yapmaları gerektiğine işaret edildi.

Böylece şirketlerin euronun rubleye dönüştürülmesinde Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmamış olacakları kaydedilen kılavuzda, söz konusu işlemin yaptırım kapsamına girmemiş olacağı belirtildi.

Rusya'nın ruble ile ödeme şartı

AA'nın haberine göre, Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan’da yürürlüğe koymuştu.

Ödemeyi Rus rublesine çevirme görevi Gazprom'un

Buna göre, Rusya’dan enerji ithal eden ülkeler, başta Gazprombank’taki döviz hesaplarına ödemeyi aktaracak, Gazprombank da bu dövizi Rus rublesine çevirip ruble hesaplarına aktaracak. Ardından da ödeme tedarikçi şirketin hesabına geçirilecek ve adı geçen bankadaki hesaba para yatırılmadığı takdirde doğalgaz kesilecek.