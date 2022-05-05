AB, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda çekimser

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararını açıklayan AB, bunların bir kısmını uyguladıysa da en ağır yaptırımları henüz hayata geçiremedi.

Ukrayna-Rusya savaşında uygulanan ekonomik yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini olumsuz yönde etkilerken, yaptırım uygulayan ülkeler için de tehlikeler içeriyor. Yaptırımların devreye alınabilmesi için de Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin de onayını alması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında bugüne kadar görülen en ağır yaptırımları içeren tasarıyı hazırladı, ancak birçok ülkenin Rusya'nın ham petrol ihracatına yasak getirme konusunda devam eden endişeleri hızlı bir mutabakat sağlanmasına engel oldu.

Avrupa Komisyonu yaptırımlarını açıklamıştı

Avrupa Birliği'nin icra organı olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen tarafından açıklanan yeni paket kapsamında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a yaptırım uygulanacak, Rus yayın kuruluşlarına yasak getirilecek ve Rus ham petrolüne altı ay içinde ambargo başlatılacak.

Rus petrolüne alternatif bulmak endişeleri yaptırımları uygulamayı geciktiriyor

Rusya'dan günde 3,5 milyon varil ham petrol ithal eden AB, yaptırımları başlatmak için enerji fiyatlarında yükseliş görülen bu dönemde Rus petrolüne alternatif bulmak zorunda kalacak.

Diplomatların Macaristan ve Slovakya'ya 2023 sonuna kadar süre verileceğini ifade etmesine rağmen, Doğu Avrupa'da bulunan bazı ülkeler Rusya'dan petrol ithalatını durdurma kararının kendilerine uyum sağlamak için yeterince süre tanınmadığı endişesini taşıyor.

Bazı ülkeler petrol yasağı konusunda çekince belirtti

Reuters'in haberine göre, üye ülkelerin AB temsilcilerinin dünkü toplantısına katılan bir kaynak Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'nın petrol ithalat yasağı hakkında çekince belirttiğini, ancak bu hafta içinde mutabakat sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.