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    AB ülkeleri yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı

    AB üyesi ülkeler, çevre dostu dönüşümden en fazla etkilenecek sektörleri desteklemeye yönelik 17 milyar 500 milyon euroluk fonun kurulmasına onay verdi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:26
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    AB ülkeleri yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve yeşil bir kıta olması hedefinde kullanılacak "Adil Dönüşüm Fonu" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

    FOSİL YAKIT KULLANIMI AZALTILACAK

    Buna göre, toplam 17 milyar 500 milyon fonla AB ülkelerinde fosil yakıt kullanımını azaltacak projeler ile sera gazı yoğun sektörlerin dönüşümü desteklenecek.

    Fon; kömür, linyit, kaya petrolü ile yoğun kirliliğe neden sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelerde yerel ekonomiyi canlandıracak farklı temiz yatırımlara katkı sağlayacak.

    AB ülkeleri yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı #1

    İŞSİZ KALACAKLAR İSTİHDAM EDİLECEK

    Söz konusu tesislerin kapanmasının ardından işsiz kalacak kişilerin başka alanlara yönlendirilmesine de destek verecek.

    Fondan, özellikle kömür madenlerini kapatmayı planlayan Polonya ve Almanya gibi ülkelerin önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.

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