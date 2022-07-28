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    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı

    Küresel ekonomilerin beklediği veri geldi. ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı.
    • 28.07.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:57
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    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri açıkladı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyonla mücadele için para politikasında  sıkılaşmaya giderken, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daralma kaydetti.

    ABD’nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 2022’nin ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı.

    ABD ekonomisinin art arda iki çeyrek daralması resesyonu işaret ediyor

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daralmıştı. Bu, ABD ekonomisinin art arda iki çeyrek daralma kaydederek teknik olarak resesyona girdiği anlamına geliyor.

    Veri, beklentilerin altında geldi

    Reuters anketine katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyümesini bekliyorlardı.

    Resesyon

    Daralmaya etki eden faktörler

    ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.

    Aynı dönemde, ihracat, kişisel tüketim harcamaları ve ithalat arttı.

    Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 7,1'lik yükseliş kaydetti.

    Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,4'lük artış kaydetti. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 4,5 artması bekleniyordu.

    Fed Başkanı Powell "resesyon yok" demişti

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini ifade etmişti.

    Büyüme tahmini düştü

    IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,3'e çekmişti. IMF Başekonomisti Gourinchas: “ABD’de 2022’deki yüzde 2,3’lük büyüme 2023’de yüzde 1’e yavaşlayacaktır.” dedi.

    ABD ekonomisi

    Resesyon nedir?

    Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH’nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Buna göre bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.

    Resesyon tanımı tartışmaya açıldı

    Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı bir açıklamada, “Çeyreksel bazda daralma olsa bile buna resesyon dememek lazım.” demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.


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