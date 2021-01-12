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    ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'e Türk özel kalem müdürü

    Didem Nişancı, özel kalem müdürlüğü görevine ilişkin teklifi kabul etti. Nişancı, Yellen'e en yakın isimlerden olacak.
    • AA
    • 12.01.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 09:29
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    ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'e Türk özel kalem müdürü

    ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ülkenin Hazine Bakanı koltuğuna Janet Yellen oturacak.

    Yellen'in özel kalem müdürü, Türk asıllı Didem Nişancı olacak.

    YELLEN'İN ÖZEL KALEMİ DİDEM NİŞANCI

    Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

    Söz konusu göreve ilişkin teklifin, Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

    Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

    ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen e Türk özel kalem müdürü #1

    DİDEM NİŞANCI KİMDİR

    Didem Nişancı, daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

    ABD Senatosu'nun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı'nda çalışmıştı.

    ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen e Türk özel kalem müdürü #2

    YELLEN, ABD'DE İLK KADIN HAZİNE BAKANI OLACAK

    ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

    Janet Yellen, atamanın ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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