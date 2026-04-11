ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes kararı enerji fiyatlarını düşürdü

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların 6. haftasında ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkesle birlikte küresel piyasalarda, enerji fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı.

Ateşkesin duyurulmasından itibaren petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşanırken, fiyatlar hala saldırı öncesi döneme göre yüksek seyrediyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin beklenen seviyenin oldukça altında kalması, enerji piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

ABD: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILSIN

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu belirtmişti.

İRAN: BİZE SALDIRILMAZSA SALDIRMAYIZ

Öte yandan, İran yönetimi ise kendilerine yönelik saldırıların durması halinde saldırılarını durduracağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını bildirdi.

DENİZ GÜVENLİĞİ KRİZİ

İran ile ABD-İsrail arasında son 5 haftada artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresinde deniz güvenliği krizi oluşmuştu. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı bu kritik noktaya ilişkin atılacak adımlar, küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor.