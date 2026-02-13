ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre ABD'de Ocak ayında tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında açıklandı.

Analistlerin beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Yıllık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 2,5 beklentiye karşılık yüzde 2,4 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Çekirdek enflasyonda ise aylık bazda artış, beklentiler ile paralel gerçekleşerek yüzde 0,3 oldu.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon yine beklentilere paralel olarak yüzde 2,5 arttı.

PİYASANIN İLK TEPKİSİ

ABD'de tahminlerin altında açıklanan TÜFE rakamları sonrasında Wall Street'te vadeliler pozitife döndü.

10 yıllık Amerikan tahvil faizi yüzde 4,07 seviyesinden Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Beklentilerin altında kalan TÜFE rakamları sonrasında ons altın da yükseliş yönünde hareketlendi.

ALTIN DENGELENMEYE ÇALIŞIYOR

4 bin 967 dolar seviyesinden verinin açıklanmasıyla 4 bin 999 dolara kadar çıkan altın, 4 bin 980 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ

Gümüş de verinin ilk açıklandığı anlarda 77 dolardan 79 dolara çıktı. 78 dolar seviyelerinde yüzde 5 değer kazancıyla işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de enflasyon verisiyle birlikte 97 dolar seviyelerinden 96 dolar seviyelerine geriledi.