Bitcoin sert düştü! Uzmanlar gerilemenin sürmesinden endişeli

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın çeşitli ülkelerine gümrük vergileri getirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi ise Başkan'ın böyle bir yetkisinin olmadığını belirterek, gümrük vergilerini iptal etti.

Bu tavır güvenli limanların fiyatlarını artırırken, riskli varlıkların ise düşmesine neden oldu.

Yaşanan belirsizlik nedeniyle yatırımcılar, kripto varlıkları satarak elinden çıkartma eğilimine girdi.

BITCOIN YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

En büyük kripto para olan Bitcoin, yüzde 5 gerileyerek 62 bin 964 dolara düştü.

Uzmanlar bu aşamada, uzun süredir gerileyen Bitcoin'in 60 bin dolarlık eşiğin altına düşmesini değerlendiriyor. Uzmanlara göre; Bitcoin 60 bin doların altına indiğinde satış baskısı artacak, değeri çok daha azalacak.

ZİRVEDEN YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞÜŞ

Bitcoin, bugüne kadar çıktığı en üst seviye olan 126 bin doların çok altına düşerek bugün 62 bin dolara kadar gerileyerek yüzde 50'den daha fazla düştü.