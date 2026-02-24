Ford, ABD'de süspansiyon arızasından 400 binden fazla araç geri çağrılıyor

ABD'li otomotiv şirketi Ford, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarında kırılma riski taşıyor.

Ford, ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağırdığını bildirdi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi.

PARÇA KIRILINCA CAN KAYBI YAŞANABİLİR

Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

40 BİN 655 ARAÇ DA GERİ ÇAĞRILACAK

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

PARÇA DEĞİŞİMLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.