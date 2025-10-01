ABD'de hükümetin kapanması, Fed'in faiz indirimini erteleyebilir

ABD'de federal hükümetin kapanmasının ardından kamu kurumlarının duyurduğu bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırabileceği öngörülüyor.

Uzmanlara göre, ana kurumların ve devlet kurumlarının verileri açıklamaması ABD Merkez Bankası'nın bundan sonra bir faiz indirimi kararı varsa bile bu faiz indirimi kararını öteleyebileceğini dillendiriyor.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Ülkede 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

ABD'DE 2019'DAN SONRA İLK KEZ HÜKÜMET KAPANDI

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.