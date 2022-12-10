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    ABD'de ilk kez kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolar basıldı

    Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yeni dolarlara imza atan ilk kadın bakan oldu.
    • 10.12.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 08:52
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    ABD'de ilk kez kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolar basıldı

    ABD’de ilk kez bir kadın Hazine Bakanı (Janet Yellen'in) imzası yeni basılan paralar üzerinde yer almaya başladı.

    ABD Hazine Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Darphanesi Hazine Bakanı Janet Yellen ve Mali İşler Başkanı Lynn Malerba'nın imzasını taşıyan ilk dolarları basmaya başladı." denildi.

    Dolarda ilk kez bir kadın bakanın imzası var

    İlgili paylaşımda, banknotların ABD para biriminde ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzasını taşıdığına vurgu yapıldı.

    Yeni para basımı ile ilgili dün Teksas'taki darphanede düzenlenen törende konuşan Yellen, "Para birimi, her gün kullandığımız ve dokunduğumuz bir şeydir. Doğru yapıldığında, bize kim olduğumuzu, neye değer verdiğimizi ve neyin mümkün olduğunu söyleyebilir." ifadelerini kullandı.

    dolar

    Yeni imzalı 1 ve 5 dolarlık yeni paralar

    Yellen ve Malerba'nın imzasını taşıyan 1 ve 5 dolarlık yeni paraların, önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği kaydedildi.

    Janet Yellen

    Yellen, bakanlığın başına getirilen ilk kadın

    Daha önce ilk kadın Merkez Bankası başkanı olarak görev yapan Yellen, Joe Biden hükümetinde Hazine Bakanlığı'nın başına getirilen ilk kadın olarak da tarihe geçmişti.


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