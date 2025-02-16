ABD'de kuş gribi salgını yumurta fiyatlarını uçurdu

AA

ABD’de, 2024 itibarıyla 100 milyondan fazla kümes hayvanı ve kuş öldü ya da itlaf edildi.

2022'den bu yana ABD genelinde ticari tesisler, hayvan kümesleri ve hobi sürülerinde kuş gribi tespit edildi.

ABD'de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi.

YUMURTA FİYATLARI REKOR KIRDI

Ürün fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 15,2 artarken, bu Haziran 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda yıllık fiyat artışı da yüzde 53'ü buldu.

Devam eden salgın, geçen hafta itibarıyla 8 eyalette milyonlarca kuşun kaybına yol açtı.

Üretimin sekteye uğramasıyla ABD'nin yumurta ithalatı Aralık 2024'te, bir önceki aya kıyasla yüzde 38 arttı.

OCAKTA: 1 DÜZİNE YUMURTA 4,95 DOLAR

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, bir düzine A sınıfı yumurtanın ortalama fiyatı ocak ayında 4,95 dolara ulaştı.

ŞUBATTA: 1 DÜZİNE A SINIFI YUMURTA 7,34 DOLAR

ABD Tarım Bakanlığının Yumurta Piyasaları Görünümü raporuna göre ise 7 Şubat itibarıyla bir düzine yumurtanın ortalama fiyatı 7,34 dolara çıktı.

TÜRKİYE'DEN YUMURTA ALINDI

Söz konusu dönemde ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım gerçekleştirdi.