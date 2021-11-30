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    ABD'de ulusal konut fiyat endeksi artışta

    ABD'de ulusal konut fiyat endeksi eylülde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5'lik artış gösterdi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 17:40
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    ABD'de ulusal konut fiyat endeksi artışta

    ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ulusal konut fiyat endeksi verilerine bağlı olarak eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 arttı.

    KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YAVAŞLADI AMA HÂLÂ YÜKSEK

    Analistler, konut fiyatlarının artış hızındaki bir miktar yavaşlamaya rağmen fiyatların geçen yıla kıyasla hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtti.

    Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlama gösterdiğine işaret eden endeks, ağustosta yıllık yüzde 19,8 artmıştı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise eylülde yıllık bazda yüzde 19,1 arttı. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 19,3 artması bekleniyordu. Endeks, ağustosta yüzde 19,6'lık artış kaydetmişti.

    ABD de ulusal konut fiyat endeksi artışta #1

    EN FAZLA ARTIŞ PHOENIX, TAMPA VE MIAMI'DE OLDU

    Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 33,1'lik artışla Phoenix, yüzde 27,7 ile Tampa ve yüzde 25,2 ile Miami oldu.

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