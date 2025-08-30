ABD'den Çin'e çip ekipmanı sevkiyatını zorlaştıran hamle

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'li teknoloji devlerine tanıdığı bir ayrıcalığı, şimdiki ABD Başkanı Donald Trump kaldırmaya hazırlanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), bir açıklama yaparak 2023 yılında Joe Biden döneminde bir grup yabancı çip üreticisinin Çin'de yarı iletken üretimi için çoğu ABD menşeli mal, yazılım ve teknolojiyi lisanssız olarak ihraç etmesine izin verildiği hatırlatıldı.

Bu şirketlerin yarı iletken üretim ekipmanı ve teknolojisini lisanssız olarak Çin'e ihraç etmesine izin veren açığın giderildiği bildirildi.

SAMSUNG VE SK HYNIX ETKİLENECEK

Böylelikle Samsung ve SK Hynix'in teknolojilerini ihraç etmek için lisans almak zorunda kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'ye ait hiçbir fabrikanın bu ayrıcalığa sahip olmadığı ve bugünkü kararın, söz konusu şirketleri rakipleriyle eşit konuma getireceği vurgulandı.

MUAFİYETLERİN BİTMESİNE 120 GÜN KALDI

Şirketlerin muafiyet süresinin sona ermesine kadar 120 günleri bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu sürede ihracat lisansı için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

ABD, ÇİN'İN İHRACAT LİSANSI BAŞVURULARINI KABUL EDECEK

Açıklamada, BIS'in söz konusu şirketlerin Çin'deki mevcut fabrikalarını işletmelerine izin vermek için ihracat lisansı başvurularını kabul etmeyi planladığı, ancak Çin'deki fabrikaların kapasitesini artırmak veya teknolojisini yükseltmek için lisans verilmeyeceği kaydedildi.

ABD'Lİ FİRMALAR KORUNACAK

BIS Müsteşarı Jeffrey Kessler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Trump yönetimi, ihracat kontrolündeki boşlukları, özellikle de ABD şirketlerini rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüren boşlukları kapatmaya kararlı." ifadesini kullandı.