AB'de yeni otomobil satışları temmuzda yıllık yüzde 7,4 arttı

Dünyada otomobil tercihleri yeni trendlere göre şekilleniyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temmuz ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Bu aynı zamanda AB ülkelerin otomobil tercihlerini de ortaya koyuyor.

AB pazarında yeni otomobil satışı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 914 bin 680 oldu.

YENİ SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 34,2'Sİ HİBRİT

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,2'sinin hibrit, yüzde 27,2'sinin benzinli, yüzde 15,6'sının elektrikli, yüzde 10'unun fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 10'unun dizel ve yüzde 3,1'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları temmuzda, yıllık bazda yüzde 39,1 artarak 142 bin 699'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 59,8 oldu.

YENİ OTOMOBİLLER İSPANYA'DA YILLIK YÜZDE 17,1 ARTTI

Yeni otomobil satışları temmuzda, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 11,1 ve İspanya'da yüzde 17,1 artarken Fransa'da yüzde 7,7, İtalya'da yüzde 5,1 geriledi.



7 AYDA SATIŞLAR 0,7 AZALDI

Ocak-temmuz döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azalarak 6 milyon 491 bin 448'e indi.

AB'YE EN FAZLA ARACI VOLKSWAGEN GRUBU SATTI

Otomotiv üreticilerine göre, temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 262 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 135 bin 992 satışla ikinci sırada yer aldı.

Renault Grubu, 96 bin 943 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 602 ile dördüncü oldu.