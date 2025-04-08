AB'den ABD-Çin ticaret savaşını durdurma çağrısı

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, tarifelerin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması isteyerek, gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

TELEFON KONUŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, von der Leyen ve Başbakan Li yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve küresel gelişmeleri ele aldı.

AB VE ÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKİ PAZARI

Görüşmede küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin "hayati önem" taşıdığını belirten von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu "geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu" ifade etti.

UKRAYNA'DA BARIŞ

Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışın" sağlanması adına AB'nin desteğini teyit eden von der Leyen, Çin'i barış sürecine "anlamlı şekilde" katkıda bulunmak üzere çabalarını yoğunlaştırmaya davet etti.

ABD'NİN UYGULADIĞI "KARŞILIKLI TARİFELER" VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

DTÖ'YE CEZA

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

KARŞILIKLI RESTLEŞME

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Çin, Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.

