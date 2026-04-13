ABD lezzeti Gina Maria's Pizza, iflas etti

Ünü dünyaya yayılan bir marka olan "Gina Maria's Pizza" iflas ederek, tüm şubelerini kapattı.

1975 yılınıda ABD'de kurulan bu ani kapanma, 50 yıllık pizza devi geride 2,9 milyon dolarlık borç yüküyle, piyasadan çekildi.

Merkezi Minnesota’da bulunan şirketin varlıklarının yalnızca 64 bin dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

Gina Maria's Pizza, geliri ve borcunun arasındaki uçurumun yönetilemez seviyeye geldiğini kabul ederek, iflasını istedi.

Şirket iflasını nedenini artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları olarak gösterdi.

İFLAS SÜRECİ

Pandemi sonrası büyüme gösteren pizza sektörü, son dönemde artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle zor günler geçiriyor.

2024 verilerine göre pizza zincirlerinin büyük bölümü satış kaybı yaşadı.

Pizza zinciri, 2025 yılı Ekim ayında Chanhassen, Eden Prairie, Edina ve Plymouth'daki şubelerini kapattı.

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin, Mart 2026’da iflas koruma başvurusu yaptı.

Şirket son kararla birlikte tüm restoranlarını devre dışı bıraktı.

MÜSTERİLERİ TEPKİLİ

Bu ani kapanma, müşterilerden güçlü tepkilere yol açtı ve birçoğu deneyimlerini çevrimiçi olarak paylaştı. Müşteriler lezzetini beğendikleri pizzaları bir daha tadamayacakları için duydukları üzüntülerini mesajlarla dile getirdi.