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    AB'den Yunanistan'a 3,6 milyar euroluk destek

    Avrupa Birliği, fiyat pahalılığı ile baş edebilmesi için Yunanistan'a yaptığı desteği 3,6 milyar euro olarak açıkladı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:50
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    AB'den Yunanistan'a 3,6 milyar euroluk destek

    Yunanistan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, marttaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2021'in aynı ayına oranla yüzde 8,9 artarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksinin şubata oranla artışı ise yüzde 2,7 oldu.

    Bu şartlar altında sorunları çözmek isteyen Yunanistan'ın, Avrupa Birliğinden (AB) 3,6 milyar euroluk yeni destek aldığı bildirildi.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, telekonferans aracılığıyla görüştü.

    Savaşı ve enerji fiyatları gündemde

    Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan savaş ve enerji piyasasındaki fiyat artışları ele alındı.
    Dombrovskis, "Yunanistan, kendisine verilen ilk hedeflerin tamamını yerine getirdi ve Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu çerçevesinde 3,6 milyar euroluk ilk ödemeyi alıyor." diye konuştu.

    AB den Yunanistan a 3,6 milyar euroluk destek #1

    Kiryakos Miçotakis

    Avrupa'daki bütçeler yetersiz kaldı

    Miçotakis ise Ukrayna'daki savaşın ardından fiyatlarda yaşanan artışa dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerindeki hiçbir ulusal bütçe, maalesef Rusya'nın işgalinin ardından enerji piyasasında oluşan patlamanın ağırlığını kaldıramaz." dedi.

    euro

    Avrupa fiyat artışları tarafından kuşatıldı

    AB ülkelerinin üretken dokusunun güçlendirilmesi için AB tarafından önlem alınması gerektiğini belirten Miçotakis, "Salgın sonrası dünya çapında yaşanan fiyat artışları tarafından kuşatılan Avrupalı vatandaşların güçlendirilmesi için de tedbir alınmalı." ifadesini kullandı.​​​​​​​


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