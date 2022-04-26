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- ABD'li yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlar anlatıldı
ABD'li yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlar anlatıldı
- 26.04.2022 - 11:21
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çıktığı yurt dışı gezilerinden sonuncusu olan ABD ziyareti kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Nebati yurt dışında bir araya geldiği yönetici ve yatırımcılara Türkiye'deki olanakları aktarıp, ülkemizde iş yapmaya çağırıyor.
Yatırımların artması isteği
Geri bildirimler Türkiye'ye sermaye girişlerinin artacağına işaret ediyor
Yatırımcılar da Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getirerek son yapılan sukuk ihracının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Nureddin Nebati Washington'a gitmişti
Nebati, Washington'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar Toplantıları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Ziyaret kapsamında Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra İtalya, Singapur, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Nebati, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-26), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanları ve ekonomiden sorumlu AB Komiserinin yanı sıra Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Direktörü ile önemli temaslarda bulundu.
Yatırımcılarla üç toplantı
AA'nın haberine göre, Nebati, yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat İçin İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldi.