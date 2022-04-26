ABD'li yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlar anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD ziyareti kapsamında üç farklı yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya gelerek Türkiye ekonomisini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çıktığı yurt dışı gezilerinden sonuncusu olan ABD ziyareti kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati yurt dışında bir araya geldiği yönetici ve yatırımcılara Türkiye'deki olanakları aktarıp, ülkemizde iş yapmaya çağırıyor.

Yatırımların artması isteği

Geri bildirimler Türkiye'ye sermaye girişlerinin artacağına işaret ediyor

Yatırımcılar da Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getirerek son yapılan sukuk ihracının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Nureddin Nebati Washington'a gitmişti

Nebati, Washington'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar Toplantıları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra İtalya, Singapur, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-26), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanları ve ekonomiden sorumlu AB Komiserinin yanı sıra Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Direktörü ile önemli temaslarda bulundu.

Yatırımcılarla üç toplantı

AA'nın haberine göre, Nebati, yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat İçin İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldi.