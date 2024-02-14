ABD'nin beklentileri aşan enflasyonu küresel piyasaları etkiledi Türkiye'de BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 yükselişle 9.014,87 puandan başladı. Ancak küresel piyasalar, ABD'nin dün açıklanan enflasyon verisinin etkisinde satıcılı seyrine devam ediyor.

AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.

Ancak bu iyimser yaklaşım piyasanın dalgalanmasını engellemedi. Piyasalar, ABD'nin ocak enflasyonunun aralık ayına göre gerilemesini değil, beklentilerin üzerinde kalmasını önceledi.

Fed'in faiz adımı beklentileri

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor.

Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi arttı

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan artışla yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak, 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Dolar endeksi dün arttı, bugün azaldı

Dün, yüzde 0,8 yükselişle 105'e çıkarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,8'de bulunuyor.

Ons altın düştü

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1.993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Brent petrol arttı

Yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışının hemen üzerinde 82,3 dolardan işlem görüyor.

New York borsası düştü

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,80, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,35 azalış kaydetti.

Avrupa borsalarına da dün negatif ağırlıklı seyir hakim oldu.

Yeni Yıl Tatili nedeniyle Çin'de piyasalar kapalı kalmaya devam ederken, Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıktı.

BIST 100 endeksi dün geriledi, bugün yükseldi

Türkiye'de dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.217,45 puana taşıdı. Türkiye'de BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 yükselişle 9.014,87 puandan başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)