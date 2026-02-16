ABD'nin ılımlı enflasyon verileri altın fiyatlarını düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de açıklanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini canlandırdı.

Altın fiyatları, faiz indirimi umuduyla yaşanan sert yükselişin ardından kâr satışlarıyla ons başına 5 bin doların altına çekildi.

Analistler, altın fiyatlarındaki hareketin küresel belirsizlik, kâr satışları ve yatırımcıların temkinli duruşundan kaynaklandığını belirtiyor.

Ons altın pazartesine 4 bin 885 dolardan başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 7 lira

Çeyrek altın: 11 bin 883 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 416 lira

Tam altın: 47 bin 544 lira

Yarım altın: 23 bin 772 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, euronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,7223 lira

Euro: 51,9269 lira

Sterlin: 59,7017 lira

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatı da geriledi. Yaklaşık yüzde 3 düşen gümüş, 74,5 dolara inerek önceki yükselişini geri verdi.

ABD, Çin ve bazı ülkelerdeki piyasa tatilleri nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 76,95 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 74,52 dolar, en yüksek 78,20 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,01 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 108,04 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 104,62 TL, en yüksek 109,24 TL seviyesi görüldü. Şu anda 105,3 TL seviyesinde.

PETROL

Petrol piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve kritik diplomatik temaslar öncesinde 67,73 dolarda yatay seyrediyor.

BORSADAN GÜNLÜK VE HAFTALIK KAPANIŞ REKORU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışın hemen üstünde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 15.885,00 puandan tamamladı.