ABD’nin mart ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de mart ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta, aylık 0,9, yıllık yüzde 3,3 yükseldiği belirlendi.
Önceki ay enflasyon yüzde 0,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşmişti.
ENFLASYON PİYASA BEKLENTİSİNİN GERİSİNDE KALDI
Piyasalar enflasyonun aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 3,4 artmasını bekliyordu.
ÇEKİRDEK TÜFE
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE aylıkta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 2,6 artış kaydetti.
Çekirdek TÜFE'nin martta yüzde 0,3, yıllıkta yüzde 2,7 artış öngörülüyordu.
