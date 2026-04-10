Anadolu Isuzu üst yapıcı iş ortaklarıyla bir arada

Anadolu Isuzu, üst yapıcı iş ortaklarına yönelik olarak düzenlediği toplantıda; sektördeki dönüşüm, yeni uygulamalar ve markanın müşteri odaklı yaklaşımı gibi konuları ele alırken iş birliğini güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sektörün önde gelen üst yapıcıları ile Kocaeli Çayırova’daki fabrikasında bir araya geldi. 60’a yakın firmanın katıldığı üst yapıcılar toplantısında yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, iş ortaklarına yönelik buluşmada, jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların etkisiyle belirsizliklerin devam ettiği günümüz dünyasında Anadolu Isuzu’nun kendini sürekli geliştirmeye, dönüştürmeye ve güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Anadolu Isuzu’nun hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterileriyle güçlü bağ kuran, yaygın ve güvenilir bir marka konumunda olduğunu belirten Arıkan, “Türkiye genelinde geniş servis ve satış ağımızla sahadayız. Yurt dışında ise 40’ı aşan ülkede faaliyet gösteren yapımızla global bir oyuncu konumundayız. Kısa süre önce Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz SamAuto yatırımı ile yurt dışındaki ilk üretim adımımızı attık. Artık daha görünür, daha etkin bir markayız.” diye konuştu.

“KAMYON VE KAMYONET SEGMENTİNDE PAZARDAKİ VARLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Üst yapının müşteriye sunulan değerin tamamlayıcı ve belirleyici bir parçası olduğunu dile getiren Tuğrul Arıkan, “Sahadan alınan geri bildirimler, müşterilerin gerçek ihtiyaçları ve beklentileri ürün gelişimimizde son derece kıymetli bir rol oynuyor. Bugün kamyon ve kamyonet segmentinde pazardaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz, geliştiriyoruz. Üst yapıcı iş ortaklarımızla yaptığımız iş birliğini sadece ürünle sınırlı görmüyoruz. Mühendislik, teknik altyapı, eğitim gibi desteklere, birlikte çözüm üretmeye büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MÜŞTERİLERİMİZE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Araçların her geçen gün daha çevreci ve regülasyonlara uyumlu olması gerektiğine işaret eden Tuğrul Arıkan, “Araçlarımız artık teknolojik olarak daha donanımlı ve bu gelişmeler, iş yapış şeklinin dönüşümünü sağlıyor. Bu kalite anlayışının üst yapı uygulamalarına yansıması aracın toplam değerini yükseltiyor ve iş birliğimizin önemini artırıyor. Bu uyum sayesinde müşterilerimize daha uzun ömürlü ve verimli çözümler sunabiliyoruz, sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.