ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle petrol fiyatlarını etkileyecek tüm gelişmeler mercek altına alındı.

Üretimin ham maddesi olan petrol, sadece ulaşımı değil ekonominin temelinde önemli bir ağırlık taşıyor

Bu aşamada petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 2 artarak 414 oldu.

PETROL SONDAJ KULELERİNİN TOPLAMDA SAYISI AZALDI

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 108,65 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 112,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 95,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.