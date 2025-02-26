Abdulkadir Uraloğlu: Bakanlığımız son 23 yılda 290 milyar dolar yatırım yaptı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bab-ı Ali Toplantılarındaki konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nda, ulaştırma sektöründe büyük dönüşümleri başlattıklarını ve onları devam ettireceklerini belirterek, "Bakanlık olarak son 23 yılda ulaştırma, iletişim konusunda yaklaşık 290 milyar dolarlık ülkemize yatırım yaptık. Doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin her tarafına ulaşmaya çalıştık." dedi.

Küreselleşen dünyada ulaştırma koridorları ve transit taşımacılığın, ekonomik kalkınmanın, küresel ticaretin ve ülkeler arası iş birliğinin omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, ticaretin hızlandığı, sınırların aşıldığı, transit taşımacılık ile lojistik verimliliğin arttığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

ORTA KORİDOR

Uraloğlu, kendilerinin de Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı"nı küresel ticaretin anahtarı olan ulaştırma koridorları ve transit taşımacılıkla şekillendirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkaslardan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarında da önemli bir noktada bulunmakta. Sadece 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye gidebiliyoruz, bu 67 ülkede de yaklaşık 51 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla söz konusu ve burada yıllık ticaret hacmi de yaklaşık 25 trilyon dolar. Tarih boyunca uluslararası ticaretin en önemli ayağı Avrupa ve Asya, özellikle de Uzak Doğu Asya arasındaki ticaret olmuştur. Geçmişte İpek Yolu olarak adlandırılan doğu-batı aksı, bizim artık orta koridor olarak adlandırdığımız koridor. Türkiye olarak; Kalkınma Yolu projesi gibi alternatif uluslararası koridorlarla ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.

"MEGA PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bugüne kadar orta koridorun geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı gibi mega projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

"Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları ve yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla donattık." diyen Uraloğlu, 30 Ekim 2017'de açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, bu koridorla Türkiye'yi doğrudan Hazar Denizi'ne, Bakü'ye, yani Türk dünyasına bağlamış olacaklarını bildirdi.

"KALKINMA YOLU'NUN PROJESİ BİTTİ, YAPI MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu projesinde de çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Bu koridorla, ülkemizden geçecek yaklaşık 2 bin 92 kilometrelik bir hatla Kapıkule'ye kadar gidecek bir koridordan bahsediyoruz. Proje bitti, finansman ve yapı modeli üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyaset demek; ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir." cümlesine atıfta bulunan Uraloğlu, kendilerinin de bu anlayışla çalıştığının altını çizdi.

"SON 23 YILDA ULAŞTIRMA, İLETİŞİM KONUSUNDA YAKLAŞIK 290 MİLYAR DOLARLIK ÜLKEMİZE YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, "Bakanlık olarak son 23 yılda ulaştırma, iletişim konusunda yaklaşık 290 milyar dolarlık ülkemize yatırım yaptık. Doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin her tarafına ulaşmaya çalıştık." bilgisini verdi.

"77 İL BİRBİRİNE BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA ABĞLI"

Konuşmasında Türkiye'deki karayolu çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştığını, 2002'de sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün bu sayının 77'ye çıktığını söyledi.

"TÜM ÇALIŞMALARI MİLLETİMİZİN VERDİĞİ YETKİLERLE VE VERDİĞİ VERGİLERLE YAPTIK"

Otoyol, köprü, viyadük, Türkiye'deki araç sayısı ve trafik yoğunluğu, trafikteki can kayıplarında yaşanan gerileme gibi alanlarda yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Uraloğlu, çok sayıda mega projeyi de hayata geçirdiklerini dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

Tüm bu çalışmaları milletimizin verdiği yetkilerle ve verdiği vergilerle yaptık o yüzden bu hizmetleri kimsenin başına kakma lüksünü kendimizde görmüyoruz ama biz yetkileri doğru kullandık. Bu yatırımlarımız ve mega projelerimizle karayolu ağımızın güçlenmesini ve küresel entegrasyonu sağladık. Bugün Türkiye olarak 70'e yakın ülkeye uluslararası karayolu taşımacılığı noktasında faaliyet gösteriyoruz.

"DEMİRYOLLARINDA BELLİ HAMLELERİ YAPMAYA BAŞLADIK MUTLAKA DEVAMINI DA GETİRMEMİZ LAZIM"

Bakan Uraloğlu, demiryolu, havayolu, denizyolu alanlarında yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında katılımcıları bilgilendirerek, "Demir yollarında belli hamleleri yapmaya başladık mutlaka devamını da getirmemiz lazım." dedi.

2002'de ticari uçuşlara açık 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e çıktığını bildiren Uraloğlu, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bu sayının 132 ülkede 351 noktaya yükseldiğini söyledi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi olma konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, İstanbul Havalimanı'na Avrupa'da ilk kez uygulanacak 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı sağlayacak 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Pist Operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da hizmete alacaklarını bildirdi.

"E-DEVLET UYGULAMAMIZDA 67 MİLYON 300 BİN KAYITLI KULLANICIMIZ VAR"

Haberleşme alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Uraloğlu,"Şu anda 96,4 milyon genişbant internet abonemiz var, mobil abone sayımız 95 milyona yaklaşmış durumda. E-devlet uygulamamızda 67 milyon 300 bin kayıtlı kullanıcımız var ve 1.087 kurumumuz toplam 8 bin 381 hizmeti e-devlet üzerinden vatandaşlarımıza sunuyor." diye konuştu.

"5G İHALESİ BU YIL BAŞLAYACAK"

Uraloğlu, bu yıl 5G ihalesinin yapılacağını anımsatarak konuşmasını, "Türkiye Yüzyılı'nda, ulaştırma sektöründe büyük dönüşümleri başlattık onları devam ettireceğiz. Bu dönüşümde, teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirerek, ülkemizin kaynaklarını verimli kullanma noktasında gayret edeceğiz." diyerek tamamladı.