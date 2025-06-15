Abdulkadir Uraloğlu: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank" değerinin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceğini bildirdi.

TARİFE REVİZYONLARININ DÖRDÜNCÜ ADIMI

Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.

"ALTIN FRANK" DEĞERİ YÜZDE 15 ARTACAK

2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırarak 5,83 dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye (kazaya uğrayan geminin yolcu ve personelinin kurtarılması), fener ve sağlık bedellerinin dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacağını vurguladı.

"GEMİ TRAFİK İZLEME SİSTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen "altın frank" değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu artış Türk Boğazları'nda verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz.

"GEÇEN YIL 51 BİN 58 UĞRAKSIZ GEMİ GEÇTİ"

Uraloğlu, geçen yıl boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu aktardı.

"2024'TE 227,4 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLDİ"

Bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti: