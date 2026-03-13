Fındıkta doğru bilinen yanlışlar

Türkiye için kritik öneme sahip tarım ürünlerinden fındık üretimi hakkında doğru bilinen yanlışlar dile getirildi.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Ali Turan, fındık üretiminde komşudan duyma bilgilerle yapılan uygulamaların verim kaybına yol açtığını belirterek gübreleme ve ilaçlamanın mutlaka toprak analizi ve zararlı sayımına göre yapılması gerektiğini söyledi.

RASTGELE GÜBRELEME VE İLAÇLAMA YAPILMAMALI

Turan, üreticilerin rastgele gübreleme ve bilinçsiz ilaçlama yerine tahlil sonuçlarına ve zararlı yoğunluğuna göre hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kış mevsiminin ardından fındık bahçelerinde yapılacak bakım çalışmalarına değinen Turan, "Mart ayında yapılacak toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmasının büyük önem taşımaktadır. Halk arasında "yazlık gübre" olarak bilinen azotlu gübreler, özellikle kıştan yeni çıkan fındık bahçelerinde doğru zamanda uygulanması bitki gelişimini destekler.

Üreticilerin en sık yaptığı hatalardan biri ise analiz yaptırmadan gübre kullanmak, her bahçenin toprak yapısı farklı. Bu nedenle gübrelemenin komşu bahçelerde yapılan uygulamalara göre değil, toprak tahlili sonuçlarına göre planlanması gerekmektedir. Bir üreticinin kendi bahçesinde uygulayıp verim aldığı gübrelemenin, aynı şekilde başka bir üreticinin bahçesinde de etkili olacağı anlamına gelmez. Çünkü her iki bahçenin ihtiyacı farklıdır.

BAHÇELER KONTROL EDİLMELİ

Geçmiş yıllarda ciddi zarar oluşturan külleme hastalığı için yapraklanma döneminden itibaren bahçelerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Hastalığın erken tespiti halinde zamanında müdahale verim kaybını önleyecektir.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE

Son yıllarda üreticilerin en büyük sorunlarından biri haline gelen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede bilinçsiz ilaçlama doğru değildir. Analiz sonuçlarına göre doğru gübre seçimi yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele yapraklanma dönemiyle birlikte bahçelerin yakından gözlemlenmesi gerekir.

KÜLLEME HASTALIĞI

Külleme Hastalığı, yapraklar oluştuktan sonra bahçeler bu hastalığa karşı kontrol edilmelidir. Havaların yaklaşık 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte kahverengi kokarca çıkışları başlıyor. Bu dönemde mutlaka bahçelerde sayım yapılmalı. Eğer 10 dekara kadar olan bahçelerde 10 ocakta bir ergin kahverengi kokarca tespit edilirse, ekonomik zarar eşiği aşılmış sayılır ve ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır.

ZARARLILARA KARŞI UZMAN GÖRÜŞÜ

Üreticilerin verim kaybı yaşamaması için bakım, gübreleme ve zararlı mücadelesinde uzman görüşü alması önemlidir." diye konuştu.

“Fındık çok su ister.”

Yanlış.

Fındık bitkisi aşırı su isteyen bir ürün değildir. Karadeniz’in doğal yağış rejimi genellikle yeterlidir. Gereğinden fazla sulama, kök çürümesi ve verim kaybına yol açabilir.

“Fındık her yerde yetişir.”

Yanlış.

Fındık belirli iklim ve toprak koşullarını ister. En uygun bölgeler nemli ve ılıman iklime sahip Karadeniz kıyılarıdır. Her bölgede aynı verimi vermesi mümkün değildir.

“Fındık ne kadar sık dikilirse o kadar çok ürün alınır.”

Yanlış.

Ağaçların çok sık dikilmesi, bitkilerin güneş ve besin rekabetine girmesine neden olur. Bu durum verimi düşürür. Doğru aralıklarla dikim yapılması gerekir.

“Fındık bahçesine bakım yapmadan da ürün alınır.”

Yanlış.

Budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi düzenli bakım yapılmadığında verim ve kalite düşer.

“Fındık erken toplanırsa daha iyi olur.”

Yanlış.

Fındığın tam olgunlaşmadan toplanması kalite ve randıman kaybına neden olur. Uzmanlar, fındığın doğal olarak daldan dökülecek olgunluğa gelmesini öneriyor.

“Fındık üretiminde gübre kullanmaya gerek yok.”

Yanlış.

Toprağın besin değerine göre doğru gübreleme yapılması verim için önemlidir.

“Fındık üretimi çok kolaydır”

Yanlış.

Fındık üretimi; iklim, zararlılar, bakım ve hasat süreci nedeniyle oldukça emek ve bilgi gerektiren bir tarım faaliyetidir.