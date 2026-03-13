Burdur, Türkiye'nin en yaşlı araçlarına sahip

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan otomobil yaş ortalaması verileri, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

Türkiye genelinde 21,8 ile Burdur birinci sırada yer alıyor.

Trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşının 21,1 yıl seviyesine Kütahya, Türkiye'de Burdur'dan sonra en yaşlı otomobillerin kullanıldığı ikinci il oldu.

Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Isparta da ortalama araç yaşının yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

Açıklanan veriler, şehirdeki araç parkının giderek yaşlandığını gösterirken, bu durumun özellikle ekonomik şartlarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

"YENİ OTOMOBİL CİDDİ BÜTÇE İSTİYOR"

Konuya ilişkin görüş bildiren vatandaşlardan Ahmet Şeşen, yeni bir otomobil almanın artık ciddi bir bütçe gerektirdiğini ifade ederek mevcut araçlarını kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

"ARAÇLAR DA İNSANLAR GİBİ YAŞLANIYOR"

Şeşen, "Araçlar da insanlar gibi yaşlanıyor. Yeni araç almak zor. Biz de mevcut aracımızın bakımını yaptırarak kullanmaya devam ediyoruz.” dedi.

Öte yandan şehirde otomotiv yan sanayi, servis hizmetleri ve yedek parça sektörü açısından bakıldığında, araç parkının yaşlanmasının bakım ve onarım faaliyetlerini canlı tuttuğu belirtiliyor. Bu durum, Kütahya'da özellikle oto sanayi esnafı için iş hacmini artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.