Abdulkadir Uraloğlu: Çocuklarımızın dijital mecralarda güvenliğini sağlamak öncelikli konulardan biri

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukları ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti, kabulde sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar ele alındı.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Uraloğlu, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN DİJİTAL MECRALARDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNCELİKLİ KONULARIMIZDAN BİRİ”

Siber zorbalığın, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"DİJİTAL PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını anımsattı.

Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.