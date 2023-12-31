Abdulkadir Uraloğlu: Deprem konutlarının yolları hazır Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'daki incelemeleri sırasında depremden etkilenen yollar için 2023 yılında yapılan yatırımı anlatarak, tamamlanan yollar hakkında bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde üst üste gerçekleşen iki yıkıcı depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının son programını, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım alan illerden Malatya’da gerçekleştirdi.

Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığına dikkati çekti.

Depremden etkilenen yollar için 2023'te 6,3 milyar lira harcandı

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcandığını, 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmanın planlandığını dile getirdi.

"Her an sahada olduk"

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahada olduklarını hatırlatan Uraloğlu, şu bilgiyi paylaştı:

Deprem bölgesi karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98’i depremden herhangi bir zarar görmemişti.

"1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik"

Depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik.

"Depremden etkilenen yollar için 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanların İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğunun Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz. 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometri uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Hatay’da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 kilometre imar ve 10,6 kilometre bağlantı yolu, Osmaniye’de; 1.820 konut için 7,1 kilometre, Şanlıurfa’da 3 bin 252 konut için 37,9 kilometre, Diyarbakır’da 6 bin 40 konut için 25,9 kilometre imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor.

"Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar kapsama sorunu yaşamıyor"

Uraloğlu, depremler sonrasında havayolundan demiryoluna ulaşım ve haberleşme alanında tüm çalışmaları başlattıklarını kaydederek, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabildiğini bildirdi.

"Taşımalar, Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılıyor"

Demiryollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarda, bina ve tesislerde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı- Malatya üzerinden yapılan taşımalar, Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı.

"Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık"

Kara, hava demir yolu ağlarıyla bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olan Malatya’da 21 yılda dev yatırımların yapıldığını belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

2002 yılında Malatya’nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık.

"Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık"

Malatya Darende Ayrımı-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık.

"Tohma Köprüsü projesini tamamladık"

Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık. İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz.

İkizce TOKİ Yolları'nda inceleme

İkizce TOKİ Yolları şantiyesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

İkizce’de 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 adet iş makinesi ve 195 adet personel ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz kapsamında, 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 kilometrelik kesimi ise terasman seviyesine getirdik.

2024 sonu itibarıyla 9,4 kilometrelik yol altyapıları ile birlikte bitirilecek

Altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 185 bin metreküpü toprak işi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 kilometrelik yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz.

"Kavşak Malatya OSB’ye de hizmet edecek"

Uraloğlu, ihale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceklerini bildirerek, “Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB’ye de hizmet edecek” diye konuştu.