Abdulkadir Uraloğlu: Eve kadar fiberde Avrupa'da 2. sıraya yükseldik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 yıl içerisinde Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun 850 bin kilometreye çıkacağını belirterek, eve kadar fiberde gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın öncü kuruluşlarından FTTH Avrupa Konseyi (FTTH Council Europe) tarafından gerçekleştirilen FTTH/B Market Panorama Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Uraloğlu, araştırmaya göre, eve kadar fiberde 18 milyon hane erişimi ile Türkiye’nin Avrupa’da 2. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca çok yakın zamanda da fiber altyapıda Türkiye'nin Avrupa’nın lideri olacağına inandığını belirtti.

Uraloğlu, bu konudaki gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

Son açıklanan raporda Türkiye, fiber altyapıda Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor. Bu rapor, haberleşme altyapımıza ve tabi ki fiber altyapımıza verdiğimiz önemin sonuçlarını aldığımızın göstergesidir.

"4yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız"

Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız.

"Türkiye, Fransa’nın ardından Avrupa’nın 2. ülkesi konumuna yükseldi"

FTTH/B Market Panorama Araştırması'na göre Türkiye’nin fiber internet altyapısında Avrupa’nın en hızlı gelişen ülkelerin başında geldiğini belirten Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Araştırmaya göre eve kadar fiber altyapıda 18 milyon haneye ulaşan altyapısıyla Türkiye, Fransa’nın ardından Avrupa’nın 2. ülkesi konumuna yükseldi. Her geçen yıl artan yatırımlarımızın meyvesini alarak bu anlamda Avrupa’nın zirvesine oynuyoruz. İnanıyorum ki çok yakın zamanda da fiber altyapıda ülkemiz Avrupa’nın lideri olacak.

“Bir yılda 2,5 milyon eve fiber altyapı ulaştı”

Bakan Uraloğlu, FTTH Avrupa Konseyi’nin bir önceki raporunda Türkiye’nin fiber altyapıda üçüncü sırada yer aldığına da işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Bugüne kadar gerek bilişim ve haberleşme politikalarında, gerekse de mevzuatta yapılan çalışmalarımız ile günü kurtarmanın dışında köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Bu bağlamda Türkiye gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı. Sadece bir yılda 2,5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık. Böylece fiberde bir yılda Avrupa’nın ilk iki ülkesinden biri konumuna yükseldik.

"Türkiye, fiber altyapıda Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor"

Raporda da Türkiye, fiber altyapıda Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor. Bu rapor, haberleşme altyapımıza ve tabi ki fiber altyapımıza verdiğimiz önemin sonuçlarını aldığımızın göstergesidir.

"Türkiye son yıllarda bilişim ve haberleşme altyapısında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı"

Uraloğlu, FTTH Avrupa Konseyi gibi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından yıllık olarak hazırlanan raporlarda Türkiye’nin son yıllarda bilişim ve haberleşme altyapısında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını vurguladı.

“Daha büyük hayaller kurmamız gereken bir dönemdeyiz”

2071 vizyonu hedefleri doğrultusunda haberleşme altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uraloğlu, 2002’de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının da bugün 95 milyonu geçtiğini anımsatarak şöyle konuştu:

Önümüzdeki dönemde de genişbant internet hizmetini her eve ulaştırmış olacağız. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık, herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı. Ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)