AA

Koronavirüs salgını sırasında sayıları hızla artan kuryelerin çalışma alanlarına dair yeni düzenlemeler yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak “dijital platformların üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını” bildirdi.

Buna göre, kuryelerin çalışma saatleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilecek ve düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetleri önlenecek.

HIZLI GÖNDERİ HİZMETİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

MEVZUATA AYKIRI ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” dedi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

POSTA HİZMETİ KAPSAMINA ALINDI

Bakan Uraloğlu, “Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi.” dedi.

"AMAÇ, TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu.” ifadelerini kullandı.

"GÖNDERİ GÜVENLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK"

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız.” dedi.

DENETİM VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, “Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİNE DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, “Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” diye konuştu.

KAYIT DIŞI HİZMETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Uraloğlu, düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, “Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek.” ifadelerini kullandı.