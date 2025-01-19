Fatih Yıldırım

Kurye mesleği, son yıllarda hızla büyüyen ve büyük bir ihtiyaç haline gelen bir sektör.

Özellikle e-ticaretin yükselmesiyle birlikte, kuryelerin rolü her geçen gün daha da önemli hale geliyor.

Ancak, bu mesleği icra edenlerin aylık kazançları ve karşılaştıkları zorluklar, toplumun merak ettiği konular arasında.

Ensonhaber olarak, kuryelere mikrofonumuzu uzatarak, ne kadar kazandıkları ve mesai harcadıkları, günlük işlerinin zorlukları hakkında sorular sorduk.

"KURYELER 60-70 BİN LİRA ARASI MAAŞ ALIYOR"

Mikrofon uzattığımız kuryelerden aylık kazanç konusunda şöyle cevaplar geldi:

- 9 saatte kazanacağı parayı ben sana söyleyeyim. 2 buçuk bin liradan kazansa ve 10 gün çalışsa 25 bin lira yapar. Yaklaşık aylık 60 bin lira maaş alıyor. 60-70 bin lira arası maaş alır.



- Kuryeler şu an ortalama 80-60 bin lira civarı kazanıyor. Günlük bonus var, haftalık bonus var. Bonusları tam yakalarsan ve günlük 12 saat çalışırsan, 35-40 paket, 45 paket maksimum atıyorsun. 32 paket atarsan 500 TL bonus var günlük olarak. Haftalık 160 paket atarsan 2 bin liraya kadar bonus var.



- Ortalama 8-9 saat çalışıyorum ve 40-45 bin lira civarında alıyorum. 16-17 saat çalışanlar da var. Onlar da 80-90 bin lira civarında alıyorlar.

"MÜŞTERİLER 'ACELE GELSİN' DİYE NOT DÜŞMESİN"

"Kurye olunur mu?" sorusuna gelen cevaplar ise şöyleydi:

- Kurye olmayı öneririm. Çünkü kendi işin, karışanın yok. Kendi işinin patronusun. Saati de kendin belirliyorsun, çalışıyorsun.



- Düzgün ve full çalışırsan kurye olunur. Zorluk olarak trafik sıkıntısı var. Trafik riskli çünkü iki tekerlekte çalışıyorsun. Müşteriler de 'acele gelsin' diye not düşmesinler yeterli.

"Bir kurye doktordan, avukattan ve mühendisten daha fazla kazanır mı?" sorusunu yönelttiğimiz kuryelerin cevabı ise "Evet kazanır" oldu.