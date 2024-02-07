Abdulkadir Uraloğlu: Ocak 2024'te havalimanlarında 14,7 milyon yolcuya hizmet verildi Türkiye'nin havalimanlarının trafiği 2023'te yakaladığı yükseliş ivmesini yeni yılın ilk ayında da sürdürdü. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde ve İstanbul havalimanlarındaki yolcu ve uçuş sayılarını aktardı.

DHA

Koronavirüs salgınından sonra hava yollarındaki hareketlilik artışa geçti.

Ocak ayında uçak, yolcu ve kargo taşımacılığında elde edilen veriler, sektöre 2024'e iyi bir başlangıç yapıldığını gösteriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün ocak ayına ait hava yolu istatistiklerini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, ocak ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 684 bin 672 olduğunu belirterek, toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

"Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı 155 bin 221'e ulaştı"

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 61 bin 467, dış hatlarda 53 bin 224 olduğunu bildiren Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile 155 bin 221'e ulaştığını kaydetti.

"Toplam yolcu sayısı yüzde 8,1 arttı"

Ocak ayında uçak trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttığını belirten Uraloğlu, trafiğe ilişkin bilgileri şöyle aktardı:

Ocakta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 672 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcularında yüzde 4,2, dış hat yolcularında yüzde 11,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu sayısı yüzde 8,1 artış gösterdi.

"Havalimanları yük trafiği toplamda ise 337 bin 443 ton oldu"

Uraloğlu, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin; ocak ayında iç hatlarda 62 bin 19 ton, dış hatlarda 275 bin 424 ton, toplamda ise 337 bin 443 tona ulaştığını kaydetti.

"İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 6 arttı"

Açıklamasında İstanbul Havalimanı'na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğine ait verilere de yer veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

Uçak trafiği, iç hatlarda 8 bin 910, dış hatlarda 31 bin 938 olmak üzere toplamda 40 bin 848'e ulaştı. Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 234 bin 576, dış hatlarda 4 milyon 767 bin 43 olmak üzere toplamda 6 milyon yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı aynı ile kıyaslandığında iç hat yolcularında yüzde 1, dış hat yolcularında yüzde 7 olmak üzere toplam yolcu sayısı yüzde 6 artış gösterdi. Uçak trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yüzde 5 arttı.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı 3,1 milyon oldu"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 616, dış hatlarda 10 bin 561 olmak üzere toplamda 19 bin 177 olarak gerçekleştiğini, yolcu sayısının ise iç hatlarda 1 milyon 446 bin 739, dış hatlarda 1 milyon 708 bin 314 olmak üzere toplamda 3 milyon 155 bin 53 olduğunu belirtti.

"2024 yılı Ocak ayında yolcu sayısı yıllık yüzde 18 yükseldi"

2024 yılı ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcularında yüzde 7, dış hat yolcularında yüzde 18 olmak üzere toplam yolcu sayısının yüzde 13 artış gösterdiğini bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılının Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 9 artış gösterdi.

"Atatürk Havalimanı'nda 2 bin 71 uçuş"

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocak ayında 2 bin 71 uçak trafiği gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)