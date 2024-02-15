Abdulkadir Uraloğlu: Trenler için yerli ve milli sinyalizasyon sistemi üretilecek Türkiye milli ve yerli teknoloji üretimine lokomotif ve trenler için yerli sinyalizasyon sistemi üreterek devam edecek.

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AA

Türkiye, ulaştırma yatırımlarına devam ederken, bir yandan da kullanılan teknik sistemleri giderek daha fazla yerli üretimle yapmanın formüllerini arıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ASELSAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında kullanılan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenler için de yerli sinyalizasyon sisteminin geliştireceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'ne katıldı.

"Türkiye'nin, yerli ve milli teknoloji ürünleriyle küresel üretici ve ihracatçı bir ülke"

Burada yaptığı konuşmada, ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulması için atılan adımların çok önemli olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin, yerli ve milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel üretici ve ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık ile ASELSAN iş birliği yaptı

Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayisi, otomotiv, denizcilik ve demir yolu alanlarında da özgün üretime büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Demiryolu araç üstü sinyalizasyon sistemleri kapsamında TCDD Taşımacılık ile ASELSAN'ın yaptığı bu işbirliği de bunun en güzel örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

TCDD'nin, Avrupa Birliği standardında tren işletmeciliği yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, yüksek teknoloji ve maliyete sahip olan araç üstü sinyal sistemlerinin bugüne kadar yabancı firmalardan tedarik edildiğini aktardı.

"99 dizel-elektrikli ana hat lokomotifimiz için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilecek"

Uraloğlu, yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilir olması ve tüm trenlerde yaygınlaşabilmesi için çalışma başlattıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

Böylece hem maliyetleri düşüreceğiz hem de sistemi bilen teknik personelin yetiştirilmesini sağlamış olacağız. Sinyalizasyon ekipmanı olmayan 99 dizel-elektrikli ana hat lokomotifimiz için araç üstü sinyalizasyon ekipmanının geliştirilmesi, imali ve montajı amacıyla ASELSAN ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Temini Projesi ile ilgili olarak 1 milyar 690 milyon lira tutarında sözleşme imzaladık. ASELSAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattımızda kullanılan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenlerimiz için de yerli bir sinyalizasyon sistemi geliştirecek. Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılacak sistem ile yük ve yolcu taşımacılığında daha güvenli bir trafik yönetim sistemi kurulmuş olacak.

Sözleşme süresi 57 ay

Sözleşme süresinin 57 ay olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu kapsamda 2026'da 17, 2027'de 48 ve 2028'de 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanı yerleştireceklerini söyledi.

"Demir yolu trafik kapasitesi artırılacak"

Uraloğlu, proje ile trenler arasındaki minimum mesafenin veya sürenin azaltılmasına izin vererek demir yolu trafik kapasitesini artıracaklarını ve daha isabetli bir planlama yapacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hat boylarında daha az bileşen kullanacağımızdan, bakım maliyetlerini düşüreceğiz. Demir yolu yük taşımacılığının rekabet gücünü artırarak daha ekonomik ve çevreci bir ulaşım sağlayacağız. Ayrıca projemiz kapsamında TCDD Taşımacılık personelinin eğitilmesi, dokümantasyon hizmetlerinin verilmesi, yedek malzeme tedariki ve garanti hizmetleri de mevcut.

"Yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verilecek"

Yerli demir yolu sanayisinin Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasiteye eriştiğini aktaran Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli demir yolu sanayisi alanında çok büyük adımlar atarak başarılar yakaladıklarını anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)