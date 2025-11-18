Abdulkadir Uraloğlu: Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın 9 ayında boğazlardan geçen gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret etti.

"YILIN 9 AYINDA BOĞAZLARIMIZDAN 62 BİN 736 GEMİ GEÇTİ"

Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın 9 ayında boğazlarımızdan 62 bin 736 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 21 bin 235'inin genel kargo, 11 bin 437'sinin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının da 9 ayda 7 bin 959'a ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 1 milyar 181,8 milyon gros tonluk geminin geçtiğini bildirdi.

GEMİLER EN ÇOK KOCAELİ'YE UĞRADI

Uraloğlu, ocak-eylül döneminde Türk limanlarına uğrayan gemilere ilişkin de bilgi vererek "Bu dönemde 16 bin 770'i Türk, 30 bin 854'ü yabancı bayraklı olmak üzere 47 bin 631 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin en fazla uğradığı liman Kocaeli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu liman başkanlığına 9 ayda bin 967 Türk, 4 bin 946 yabancı bayraklı geminin uğradığı belirterek, Kocaeli'yi, Türk bayraklı gemiler açısından bin 374 ile Çeşme, bin 331 ile Aliağa ve bin 231 ile Ambarlı limanlarının takip ettiğini söyledi.

"KRUVAZİYERLE GELEN YOLCU SAYISI 2 MİLYONU AŞARAK REKOR KIRDI"

Yabancı bayrakta ise Kocaeli'nin ardından 3 bin 332 gemiyle Aliağa, 2 bin 654 gemiyle İskenderun ve 2 bin 430 gemiyle Mersin limanlarının geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: