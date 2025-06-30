Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak

"Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında 12 mutabakat imzalandığı biliniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını bildirdi.

Forum kapsamında "Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi" başlıklı özel oturum gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya'nın bakan, Namibya'nın müsteşar yardımcısı, Fil Dişi Sahili ile Mısır'ın da büyükelçilik temsilcisi düzeyinde katıldığını belirtti.

7 AFRİKA ÜLKESİ İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Uraloğlu, oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki küresel taşımacılık projeleri ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana'dan oluşan 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık.

"AFRİKA LİMANLARI İLE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTILAR KURACAĞIZ"