Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 80 ülkeden, 38 Bakan, 17 Bakan Yardımcısı, 30’dan fazla kuruluşun İstanbul’da bir araya geldiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Kapanış Oturumu kapsamında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye-Fas, Türkiye-İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye-Suriye, Türkiye-Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında da birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık.” dedi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, açılış seremonisinde yaklaşık 2 bin 800 kişi olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, forum kapsamında 12 tane mutabakat metninin hayata geçirildiğini belirtti.

“BİRÇOK ANLAŞMA VE MUTABAKAT ZAPTINI BU SÜREÇTE İMZALADIK”

Uraloğlu, “Bizim Bakanlığımız ile diğer bakanlıklar arasında çokça mutabakat zaptı imzalama imkanına sahip olduk. Şöyle bakacak olursak yine Türkiye-Fas, Türkiye-İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye-Suriye, Türkiye-Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında da birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık. Hayata geçirdik.” dedi.

19 İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karadağ-Suudi Arabistan arasında “Hava Ulaştırma Anlaşması”, Pacific Eurasia ile NCP arasında “Stratejik İş Birliği Anlaşması” imzalandığını belirten Uraloğlu, “19 ülkenin ilgili bakanlarıyla ikili görüşmeler, yine Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Dünya Bankası ile benim de 19 ikili görüşmem oldu. Gerçekten yoğun olmakla beraber heyecan vericiydi. Bu anlamda bizim için de kıymetliydi. Ama şunu da özellikle söyleyeyim, buraya katılan 38 bakanımız ile gerek ikili gerekse de bütün forum boyunca görüşmeler yaptık.” şeklinde konuştu.

FORUM KAPSAMINDA 24 PANEL DÜZENLENDİ

Forum kapsamında 24 panel düzenlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Forumda buraya katılımlar noktasında özel ve kamudan çok kıymetli katılımlar olduğunu söylemiştim. Bütün bu panellerin çıktılarını, yaptığımız görüşmeleri bir rapor haline getirerek sizlerle paylaşacağız. Geleceğe dair düşüncelerinizi de mutlaka almak isteyeceğiz.” diye konuştu.

ORTA ASYA VE AVRUPA İLE BAĞLANTISALLIĞI OTURUMU

Orta Doğu’nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısallığı Oturumu’na katıldığını, Suudi Arabistan Türkiye Tanıtım Etkinliği’ne ev sahipliği yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği konuşu bir panele katılmış oldu. Gerçekten zamanlama olarak da dünyadaki gerilimlerin olduğu bir ortamda bu forumun ne kadar kıymetli olduğunu da özellikle hepimiz buradan dünyaya güçlü bir sesle bildirdik diye ben düşünüyorum. Yine Ticaret Bakanımız, Zorlu Bir Küresel Ticaret Ortamı için Ulaşım Koridorları Tasarlamak adı altında bir panele katıldı. Eski Başbakanımız yine uzun yıllar bizim bakanlığımızı yapmış olan Binali Yıldırım Bakanımız moderatörlüğünde yine Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı olarak Dirençli Bir Avrupa için Stratejik Bağlantılar panelini yönetti.

"BANKALAR SOKAĞI KURULDU"

Bankalar Sokağı tesis ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Dünya Bankası, EBRD, Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Birleşik Krallık Eximbank gibi bir bankalar sokağı oluşturduk. Orada da finansla ilgili finansa erişimle ilgili konular görüşüldü. Biz de bunları takip ettik. Yine 40 firmayla 2 bin 400 metrekarelik bir alanda stant ve fuar alanı teşkil ettik. Orada özellikle özel sektör teşebbüslerinin misafirlerine ev sahipliği yaptığını ve orada ciddi görüşmeler olduğunu ben de yakından takip ettim.” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE'NİN MUTABIK OLDUĞU ORTAK YÖNLENDİRME KOMİTESİ’NİN KURULMASINI İÇEREN MUTABAKAT ZAPTINI BEYAN ETTİK”

Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi Oturumu’nun kıymetli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Afrika ülkelerinin gerek kendi içerisindeki iletişimi, ulaşımının sağlanması; bizim ona nasıl katkı sağlayacağımız, tam geçiş noktasında olan gerek Orta Doğu gerek Uzak Doğu gerekse de Afrika'nın geçiş noktasında olan Türkiye'nin nasıl katkı sağlayabileceği noktasında önemli görüşmeler yaptık. Afrika Kapalı Oturumu’nu yaptık. Somali, Gana, Moritanya, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine arasında yine Türkiye'nin de mutabık olduğu Ortak Yönlendirme Komitesi’nin de kurulmasını içeren bir mutabakat zaptını beyan ettik. Diğer Afrika'dan katılan misafirlerimiz de iç prosedürleri tamamlayarak bu anlaşmaya taraf olabileceklerini söylediler. Bu da bizim forumumuzun önemli çıktılarından bir tanesiydi.” açıklamasında bulundu.

“ALTERNATİFLERİ ELBETTE HEP BERABER ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİR”

Türkiye’nin sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yani Afrika'nın önemli bir bölümü, Avrupa'nın tamamı, Asya'nın ve Uzak Doğu'nun önemli bir bölümüne gidebiliyoruz. 1,5 milyar insan yaşıyor burada. Yaklaşık 51 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yıllık da 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Gerçekten bu anlamda kıymetli.”

"KORİDORLAR KONUŞULDU"

Koridorlardan konuşulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Mevcut koridorları nasıl güçlendiririz? Süveyş Kanalı’nda bir aksaklık olmaması için orada daha neler yapmalıyız? Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskine karşı beraberce nasıl hareket etmeliyiz? Bir taraftan da alternatifleri elbette hep beraber ortaya koymamız gerekir. Yoksa kriz anında biz biçare kalmış olabiliriz. Onun için koridorlar noktasında da birçok projeyi beraberce hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

300 MİLYAR DOLARA YAKIN ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI

Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanında 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Sadece haberleşme ve ulaştırma alanında bunun 177 doları karayollarına, 68 milyar doları demiryollarına, havayollarına gibi devam ediyoruz. Bunun üretime etkisini bir trilyon 65 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Gerçekten kıymetli, yani 3 katından daha fazla üretime etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Yine her yıl bir milyonun üzerindeki insanın istihdamına katkı sağladığını söyleyebilirim. Yani dolayısıyla bizim sizlerle beraber gerek sizin kendi ülkelerinizde gerekse beraber yapacağımız ulaştırma yatırımlarının ne anlama geldiğini anlatan güzel bir tablo olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ORTA KORİDOR’DA 75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye’nin Orta Koridor’un önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Hazar geçişli bir koridor. Biz üzerimize düşeni gerçekten yapma gayreti içerisindeyiz. Elbette tek başımıza bir şeyler yapmamız kıymetli olmakla beraber asla yeterli değil. Paydaş ülkelerle beraber bu süreci beraber yürütmemiz gerekir. Birçok iş yaptık ve o işi de o işlere de inşallah tekamül ettirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Orta Koridor’un Türkiye’de yaklaşık 2 bin 150 kilometrelik bir koridor olduğunu birçok bölümünü bitirdiklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda halihazırda geçişler devam ediyor ancak kapasitemizin mutlaka artırılması gerekir. Yapmamız gereken işleri de bir taraftan yapıyoruz. Mesela İstanbul'daki köprü üzerinden demiryolu geçişiyle ilgili çalışmalarımız sona aşamaya geldi. Burada Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi bankaların desteğiyle 6 milyarın üzerinde bir projenin finansmanını konuşuyoruz.

ORTA KORİDOR’A TOPLAM 50 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIM

Orta Koridor’a toplam 50 milyar dolarlık bir yatırımın yapılmasından bahsettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bunun yine 114 milyarlık bir ekonomiye etkisinin olacağını ve yıllık ortalamada 150 bine yakın insanın istihdamına vesile olacağını öngörüyoruz. Demiryolu ve lojistik üstünlüğü noktasında özellikle karbon ayak izinin takip edilmesi, yeşil enerji dönüşümüyle ilgili demiryollarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, 6,5 milyon tonluk bir yük taşıma şimdilik bunun 20 milyon tonun üzerine çıkmasını öngörüyoruz ve hava ulaşımından sonra en hızlı ulaşım modunun olacağını da hesap ediyoruz. Şimdilik 18 gün ilerleyen zamanda da 15 güne kadar düşecek.” açıklamasında bulundu.

“ULAŞTIRMA KORİDORLARINI ZAYIFLATMAK ASLA AMACIMIZ DEĞİLDİR VE OLMAMALIDIR”

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, mevcut ulaşım hatlarına sahip ülkelerin, ortaya konulan alternatif ulaşım hatlarından endişe duyabileceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ben sadece şunu söylemek isterim, dünyadaki ticaret hacmi yüzde3, 4, 5… yılına göre artıyor. Sadece yeni koridorlar sadece artan yükleri olsa bile onlar için yeterli olacaktır. Yani dolayısıyla birbirimizin desteklediği ulaştırma koridorlarını zayıflatmak asla amacımız değildir ve olmamalıdır.” dedi.

IRAK'IN FAW LİMANI’NDAN BAŞLAYAN ULAŞIM KORİDORU

Irak'ın Faw Limanı’ndan başlayan 1.200 kilometrelik bir ulaşım koridoruyla karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı ve iletişim ağlarıyla Türkiye’ye gelen ve buradan da Avrupa’ya açılması projesi olan Kalkınma Yolu üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Burada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak varız ama bu projeye katılmak isteyen gerek komşu ülkelere gerek diğer ülkelere de açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Ülkemizde de bu koridorla ilgili işleri büyük ölçüde tamamladık. Eksik olanları da tamamlayacağız. Irak tarafındaki 1.200 kilometrenin finansman modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu sene bunu nihayete erdirmeyi, önümüzdeki sene de yapımına başlamayı düşünüyoruz. Yani 2030’lara geldiğimizde bu proje de hayata geçmiş olur diye düşünüyoruz.

KALKINMA YOLU’NUN EKONOMİYE KATKISI 50 MİLYAR DOLAR

Kalkınma Yolu’nun ekonomiye katkısının 50 milyar dolar seviyesinde olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yine 60 binin üzerinde insanın istihdamına ülkemiz adına imkan sağlayacaktır diye yine düşünüyoruz. Sadece bu demiryolunu bitirdiğimizde, ülkemizdeki 6 milyon insanımıza da demiryoluyla erişim imkanı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz.” diye konuştu.

3 DENİZ GİRİŞİMİ

Türkiye’nin yakın zamanda 3 Deniz Girişimi’ne de stratejik ortak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Bu da bizim için kıymetliydi. Hem katkı sağlamak hem de oralarda işbirliği yapma noktasında iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.