Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de 23 yılda 4 bin 75 yeni köprü inşa edildi

AA

Türkiye, son yıllarda ulaştırmada önemli yatırımlara imza atarken aynı zamanda köprülere de ağırlık verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kara yolu ulaşım altyapısında kritik rol oynayan köprü projelerine ilişkin bilgi verdi.

Son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer kaldırıldığını ve inşa edilen yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını belirten Uraloğlu, "2002'de Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunuyordu. Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek, köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı'na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜLERLE ŞEHİRLERİ BİRLEŞTİRDİK"

Uraloğlu, köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarına, şehirleri birleştirdiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

"DÜNYADA İLKLERİ BAŞANDIK"

Dünyada ilkleri başardıklarına işaret eden Uraloğlu, "Uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

"KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ'NÜN TERS Y TİPİ KULE TASARIMI DÜNYA LİTERATÜRÜNDE 4'ÜNCÜ SIRADA"

Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini hatırlatarak, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

MÜHENDİSLİKTE VE MİRAS KORUMADA İLKLER

Ayrıca, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda hayata geçirilen Neonteikhos antik kentinde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprü, dünyada ilk ve tek uygulama. Bu proje ABD merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021'de 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi' ödülünü kazandı.

ÖDÜLLERLE TESCİLLENEN DEV PROJELER

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek, Osmangazi Köprüsü'nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü'ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü'ne layık görüldüğünü aktardı.

ÖDÜLLÜ KÖPRÜLER

Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 24 ödülü de elinde tuttuğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: