AB'nin Rusya petrol kısıtlamaları girişimi ABD ve G7'den destek görmedi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yeni bir yaptırım uygulamak isterken ABD ve diğer G7 ülkelerinden destek alamadığı için girişimini hayata geçiremedi.

Brüksel'deki diplomatik bir kaynağın pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, AB, Rusya'ya yönelik önerilen 20. yaptırım paketi kapsamında Rus petrol sevkiyatlarını engellemek için koordineli bir çaba gösterme konusunda ABD ve diğer G7 ülkelerini ikna edemedi.

Rus devlet haber ajansı Tass'a konuşan kaynak, Brüksel'in bu öneriyi Washington ve diğer G7 başkentlerine, Rus petrol sevkiyatlarının taşınması ve servisine yönelik kısıtlamaları genişletme çabalarının bir parçası olarak sunduğunu söyledi.

RUS PETROLÜ TAŞIYAN TANKERLERE BAKIM, TEDARİK HİZMETİ VERİLMESİNİ YASAKLAMA PLANI ABD'DEN GERİ DÖNDÜ

Diplomat, "AB, ABD ve G7'ye, Avrupa şirketlerinin Rus petrolünü taşımasını ve Rus petrolü taşıyan tankerlere, hangi bayrağı taşıyor olurlarsa olsunlar, her türlü bakım, tedarik, finansman ve sigorta hizmeti vermesini tamamen yasaklama planını sundu. Avrupa Komisyonu, ortaklarını şirketlerine benzer kısıtlamalar getirmeye davet etti. Amerika Birleşik Devletleri bunu reddetti." dedi.

Ayrıca, "Washington'ın zamanı geldiğinde ve kendi şartlarıyla kendi önlemlerini uygulama olasılığını dışlamadığını..." belirtti.

Kaynak, "Diğer G7 ortakları, AB yaptırımlarına katılmanın mümkün olduğunu söylediler ancak net bir söz vermekten kaçındılar." diye ekledi.

RUSYA DÜNYANIN EN ÇOK YAPTIRIM UYGULANAN ÜLKESİ

Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline geldi.

Yaptırımları takip eden veri tabanlarına göre, Moskova'ya karşı bireyleri, kuruluşları, gemileri ve uçakları hedef alan 16 bin 500'den fazla kısıtlayıcı önlem uygulandı.